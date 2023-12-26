Александр Якушев поддержал выдвижение Путина на выборы в 2024 году

Подписи собираются в огромном количестве

В поддержку решения Владимира Путина идти на президентские выборы выступил двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта по хоккею Александр Якушев.

Об этом во вторник, 26 декабря, он рассказал журналистам. По словам спортсмена, Путин – российский и мировой лидер, он все делает ради блага нашей страны и в экономике, и в политике.

Хоккеист уже посетил один из расположенных в Москве пунктов сбора подписей и поставил свою подпись в поддержку кандидатуры Путина.

"То, что подписи собираются в огромном количестве, доказывает, что россияне верят в своего президента. Россияне доверяют ему, россияне любят нашего президента", – сказал Якушев.

Всего в Москве предусмотрено около 50 точек сбора подписей в поддержку Путина. Они будут работать каждый день с 16:00 до 20:00. Кроме того, для избирателей в Гостином дворе открыт предвыборный штаб Владимира Путина. Посетителей здесь принимают с 9:00 до 18:00.

Голосование на выборах главы российского государства будет проходить с 15 по 17 марта 2024 года. Таким образом, это будут первые трехдневные президентские выборы в российской истории. В ЦИК заявили, что уже 33 человека решили баллотироваться в президенты России.

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