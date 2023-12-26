Московская ветеринарная лаборатория увеличила мощность вдвое после ремонта

Выявить инфекцию тстало проще и быстрее

До 120 тысяч исследований в год - мощность Московской ветеринарной лаборатории после ремонта увеличилась почти вдвое! Современная техника помогает проверить всё, что попадает на столичные прилавки. А выявить любую инфекцию теперь можно проще и быстрее.

Исследования на инфекции, анализ состава корма на соответствие стандартам и даже проверка овощей на нитраты - все это делают в Московской ветеринарной лаборатории. Только теперь уже в обновленных условиях - недавно здесь завершился капитальный ремонт. Пол, стены, все системы коммуникаций, но главное - обновили лабораторное оборудование.

"Мы закупили анализаторы иммуноферментного анализа, также приобрели несколько анализаторов для ПЦР-диагностики. Это позволяет нам оказывать услуги в большем количестве, быстрее и параллельно проводить несколько инфекций сразу", - рассказала Анастасия Молодкина, директор городской ветеринарной лаборатории.

Все пробы из московских государственных ветклиник приезжают именно в эту лабораторию. Самые частые инфекции - микроплазмоз, кальцивироз и коронавирус животных. Некоторые заболевания могут быть опасны не только для питомцев, но и для их хозяев.

"Это может быть грипп птиц, токсоплазма, хламидиоз и какие-то другие инфекции. Грубо говоря, в течение двух часов после забора материала мы можем уже дать результат, что соответственно дает возможность уже приступить к лечению", - отметила Ирина Шапетько, заведующая отдела молекулярной диагностики.

В лаборатории есть отдел особо опасных заболеваний. Вход туда только в специальном защитном костюме. Под современными микроскопами здесь изучают крайне тяжелые инфекции. Например, такая завораживающая картина, скорее похожая на звёздное небо - это положительный результат на вирус бешенства, а сверкающие звезды - его возбудители, тельца Бабеша-Негри.

"Здесь вы можете наблюдать люминесцентную микроскопию. Данный мозг был покрашен биопрепаратом специальным. Который фиксирует соединение антигена и антитела, и получаются вот такие светящиеся элементы", - пояснила Эльвира Чалышева, ветврач отдела особо опасных заболеваний.

Сюда же приезжают пробы, предположительно, зараженные сибирской язвой. К счастью, это заболевание за последние 10 лет в Москве ни разу не обнаружили. Кроме ветеринарных исследований, лаборатория занимается анализом корма для животных и обычной пищевой продукции.

"К нам поступила проба в рамках проведения государственного мониторинга на качество и безопасность, а, конкретнее всего, на патогенные микроорганизмы сальмонелла и листерия. Проба у нас поступила упакованная в сейф-пакете", - рассказала Елена Купина, заведующая отдела ветеринарно-санитарной экспертизы.

Продукцию привозят из магазинов и с городских рынков с подозрением на кишечную палочку, сальмонеллез или заражение паразитами. Но в лабораторию обращаются и обычные москвичи. Специалисты дают полную консультацию и помогают правильно подготовить пробы, а результат теперь можно получить в самые кратчайшие сроки.

Полина Блинова, "ТВ Центр"

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