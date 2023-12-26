В "Аптекарском огороде" зацвела редкая орхидея

Еще называют "Звездой Дарвина"

Рождественская звезда расцвела в центре предновогодней Москвы как нежный ответ серому декабрю. Белоснежная орхидея царит сейчас в "Аптекарском огороде". Еще её называют "Звездой Дарвина". Учёный высказал предположение, что опылять такое чудо должны особенные насекомые с чрезвычайно длинными хоботками.

"Только в начале 20-го века был открыт ночной мотылёк, бражник Моргана, который действительно имел хоботок такой длины и опылял эти растения. Angrecum обладает уникальным цветком с очень длинным шпорцем, и вот этот зелёный вырост наполнен нектаром и опыляется ночными насекомыми", - говорит Антон Дубенюк, главный садовник "Аптекарского огорода".

Орхидея благодаря острым лепесткам действительно напоминает звезду. Блестящая поверхность днём легко поглощает свет и отдаёт его ночью словно комета. У растения ещё и ни с чем не сравнимый, пряный аромат, в котором почти 40 оттенков. У себя на родине на Мадагаскаре цветок распускается осенью. Зато в оранжереях - даже в снежную зиму.

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