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Главный архитектор Москвы рассказал о сложностях при восстановлении скульптуры "Времена года"

15:04
  • вторник
  • 26 декабря 2023

Ее вернули в усадьбу Нескучное

Скульптуры "Времена года" вернулись в усадьбу Нескучное на Ленинском проспекте. Теперь фигуры мужчины и женщины, держащие рог изобилия, вновь украшают главные ворота. Они стояли там не всегда. Въездная группа была создана в начале 19 века, когда владение было передано императорскому двору. О том, как выглядела композиция изначально, можно судить только по рисунку 1830 года. После этого фигуры не раз меняли свой облик и до нас дошли в разных временных вариациях. Эксперты проанализировали все изображения и решили восстановить скульптуры по образцам начала 19 века. Но тут столкнулись с  дилеммой.

"Выяснилось, что состояние этих скульптур достаточно тяжелое. Шпиатр, из которого они сделаны, потерял свои свойства. Поэтому было принято решение сделать бронзовые скульптуры, а оригинальный монумент поместить для экспонирование в здание РАН", - говорит Леонид Кондрашев, первый заместитель руководителя Департамента культурного наследия города Москвы − главный археолог города Москвы.

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Скульптуры "Времена года"
Скульптуры "Времена года"
Скульптуры "Времена года"
Скульптуры "Времена года"
Скульптуры "Времена года"
Скульптуры "Времена года"
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