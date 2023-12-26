Российские силы перехватили инициативу

После провала украинского контрнаступления российские силы перехватили инициативу на поле боя. Взятие подразделениями ВС России Марьинки может привести к падению боевого духа на Украине, пишет американское издание New York Times.

Сильно укрепленная ВСУ Марьинка примыкает к Петровскому району Донецка. Из этого населенного пункта украинские войска с 2014 года обстреливали мирное население столицы ДНР. Американская газета отмечает: хотя Марьинка и превратилась в руины из-за обстрелов, она представляет собой стратегическую ценность - это один из ключевых укрепленных пунктов ВСУ в этой части Донбасса.

Глава Минобороны Сергей Шойгу накануне доложил президенту России Владимиру Путину, что подразделения Вооруженных сил полностью освободили Марьинку. Путин заметил, что это позволит российским войскам отодвинуть от Донецка боевые подразделения противника.

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