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Кулеба: Киев уверен в получении еще 50 млрд евро от ЕС

14:39
  • вторник
  • 26 декабря 2023

С этими средствами возникла загвоздка из-за позиции Венгрии

Украина получит дополнительные 50 миллиардов евро от Евросоюза, несмотря на вето, наложенное Венгрией на предоставление этой помощи — убежденность в этом во вторник, 26 декабря, выразил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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По словам политика, "решение о том, что Украина получит эти деньги, будет". Вопрос заключается лишь в том, в каком формате это решение будет принято — или это сделают все 27 стран ЕС вместе, включая Венгрию, или эти деньги выделят 26 членов интеграционного блока без Венгрии, цитирует Кулебу РИА Новости.

Украина ждет от Запада не только денег, но и гарантий безопасности, однако реальность не оправдывает ожидания киевского режима. Шесть стран Евросоюза отказались присоединиться к так называемой декларации о гарантиях безопасности для Киева. В их число вошли Австрия,  Хорватия, Польша, Венгрия, Словакия и Мальта.

Китайские аналитики напоминают, что к концу декабря Украине придет последний пакет помощи из США. Белый дом фактически заявил, что Москва окончательно добьет Киев и победит, поэтому украинскому президенту Владимиру Зеленскому пора готовиться к катастрофе.

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Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба
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