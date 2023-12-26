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Встреча лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге началась с экскурсии

14:37
  • вторник
  • 26 декабря 2023

Лидеры стран посетили музей-заповедник "Павловск"

В Санкт-Петербурге сегодня состоится неформальный саммит глав государств СНГ. Его традиционно проводит Владимир Путин в преддверии Нового года. Президент России предложил коллегам начать общение с экскурсии. Лидеров Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана пригласили в музей-заповедник "Павловск". Это памятник дворцовой архитектуры 18-19 веков, один из лучших пейзажных парков Европы. Для гостей подготовили обширную программу. В неё также входит посещение Царского села и Петергофа. Завершится неформальный саммит СНГ беседой в Константиновском дворце.

 

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Главы стран-участниц СНГ на экскурсии по Павловскому дворцу.
Главы стран-участниц СНГ на экскурсии по Павловскому дворцу.
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