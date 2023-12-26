Такие данные представил украинский Минфин

Расходы государственного бюджета Украины на безопасность и оборону за 11 месяцев 2023 года превысили 1,55 триллиона гривен (более 3,5 триллиона рублей). Об этом во вторник, 26 декабря, рассказала пресс-служба украинского Министерства финансов.

В ведомстве уточнили, что это свыше 59% всех расходов украинского бюджета за указанный срок.

Преимущественно эти средства направляли на денежное довольствие для военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, а также на приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов и продукции оборонного назначения, сообщает "Лента.ру".

Тем временем на Западе, на который рассчитывают украинские власти в качестве спонсора, появились сомнения по поводу дальнейшей судьбы Украины. Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал, что "существует "неопределенность, связанная с политической ситуацией в США", в то время как на Украине решается вопрос "способности Европы жить в мире".

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон уже понимает: у Киева нет шансов победить в конфликте с Россией даже при наличии постоянной поддержки со стороны западных стран.

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