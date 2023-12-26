ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Расходы Украины на оборону в 2023 году превысили 1,5 трлн гривен

15:00
  • вторник
  • 26 декабря 2023

Такие данные представил украинский Минфин

Расходы государственного бюджета Украины на безопасность и оборону за 11 месяцев 2023 года превысили 1,55 триллиона гривен (более 3,5 триллиона рублей). Об этом во вторник, 26 декабря, рассказала пресс-служба украинского Министерства финансов.
Кулеба: Киев уверен в получении еще 50 млрд евро от ЕС

В ведомстве уточнили, что это свыше 59% всех расходов украинского бюджета за указанный срок.

Преимущественно эти средства направляли на денежное довольствие для военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, а также на приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов и продукции оборонного назначения, сообщает "Лента.ру".

Тем временем на Западе, на который рассчитывают украинские власти в качестве спонсора, появились сомнения по поводу дальнейшей судьбы Украины. Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал, что "существует "неопределенность, связанная с политической ситуацией в США", в то время как на Украине решается вопрос "способности Европы жить в мире".

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон уже понимает: у Киева нет шансов победить в конфликте с Россией даже при наличии постоянной поддержки со стороны западных стран.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Ремонт военной техники на Украине
Ремонт военной техники на Украине
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.