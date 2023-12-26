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В шаге от краха: Украина теряет выход к Черному морю

14:48
  • вторник
  • 26 декабря 2023

Украинское государство не в состоянии нормально функционировать

Украинское государство от краха отделяет всего один шаг. Киев не получает столько боеприпасов, сколько ему нужно – вдобавок, у Запада этих снарядов просто-напросто нет. В результате Москва может достичь своей цели и отрезать Украину от торговых путей через Черное море, заявил польский эксперт Яцек Бартосяк изданию Do Rzeczy.

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Эксперт считает, что Россия будет добиваться все больших преимуществ в ходе конфликта. В результате вполне возможны мятежи среди украинских солдат и даже отстранение военного командования от принятия решений.

Вдобавок, в настоящий момент в России наблюдается экономический рост. А украинское государство нормально функционировать уже не в состоянии, заключил Бартосяк.

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