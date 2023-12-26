Близ египетского курорта сбили неизвестный летящий объект

На место выехала следственная группа

Неизвестный объект сбит в небе рядом с курортным городом Дахаб в Египте.

Его били в двух километрах от курортной зоны в Красном море. Объект упал в территориальных водах Египта, в 1,5 километрах от побережья.

На место падения выехала следственная группа, пишет египетский телеканал Al Qahera News.

После обострения палестино-израильского ПВО Египта неоднократно сбивала летающие объекты конфликта около побережья курортных городов Синайского полуострова. Город Дахаб находится примерно в 140 километрах от границы с Израилем.

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