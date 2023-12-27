Гороскоп на сегодня, 27 декабря, для всех знаков зодиака

Козероги осознают важность отношений, а Водолеи вспомнят о здоровье

Овны

Последнее Полнолуние 2023 года! Вот вам веский повод подвести итоги, вспомнить свои достижения, похвалить себя и членов семьи, а также поздравить коллег и партнеров.

Тельцы

Под утро Полнолуние в Раке, вечером – контакт вашего Юпитера с Солнцем. Да, день обещает быть насыщенным! У вас огромные шансы успешно провернуть какое-то дело.

Близнецы

У этого дня денежная энергия – неудивительно, что вы будете об этом думать или говорить. Многие представители знака получат сегодня приятную сумму и с радостью ее потратят.

Раки

Полнолуние в вашем знаке - это глубина! Весь мир на вашей волне – так бывает нечасто, так что пользуйтесь моментом. Ведите важные разговоры, ищите родственную душу.

Львы

Полная Луна в предыдущем знаке советует вам сбавить скорость и отдохнуть, полюбоваться снежинками. Организуйте себе отдых, помечтайте, насладитесь уединением.

Девы

Вы в цейтноте: у вас столько событий и везде хочется успеть! Не потеряйте в суете свое новогоднее настроение, не расстраивайтесь из-за пустяков типа пробок на дорогах.

Весы

Какой у вас сейчас доход? Что купили в течение этих двенадцати месяцев? Заведите традицию каждый год в декабрьское полнолуние записывать итоги и достижения и сравнивать – будет повод гордиться собой!

Скорпионы

Полнолуние в водном знаке – роскошный подарок. Сегодня вы сможете завершить какое-то дело, сдать экзамен, закончить работу и вздохнуть с облегчением.

Стрельцы

Полнолуние перед Новым годом всегда затрагивает тему ваших финансов. Это прекрасная традиция звезд: они помогают вам становиться богаче, мудрее, опытнее.

Козероги

Полная Луна в противоположном знаке придаст динамики вашей личной жизни. Вы поймете, наконец, насколько дороги вам отношения с тем или иным человеком.

Водолеи

Вы обожаете Новый год, зиму и даже холод, тем не менее, звезды напоминают о необходимости беречь здоровье. Высыпайтесь хорошенько перед праздником!

Рыбы

Полнолуние в Раке – творческое время. Займитесь тем, что вам нравится делать из года в год: наряжайте елку или делайте декор, готовьте, подбирайте одежду на праздник.

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