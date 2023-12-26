Этому не помешали западные санкции

Россия в первой половине 2023-2024 сельскохозяйственного года (с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года) обновила рекорд поставок зерна на экспорт. Об этом во вторник, 26 декабря, рассказали в Союзе экспортеров зерна.

Как уточняется в Telegram-канале организации, экспорт зерна по состоянию на середину декабря составил 30,8 миллиона тонн, из них 23,7 миллиона тонн приходится на пшеницу.

В Союзе рассказали, что общий объем экспорта зерновых превысил прошлогодний показатель на 33%, по пшенице — на 23%.

В ноябре заместитель российского министра иностранных дел Сергей Вершинин подчеркивал, что Россия готова поставлять достаточное количество продовольствия на рынок, но этому мешают односторонние ограничения. При этом российская сторона остается надежным поставщиком.

В частности, Россия начала обещанные безвозмездные поставки зерна в беднейшие страны Африки. Ожидается, что совокупный объем поставок до конца 2023 года составит до 200 тысяч тонн.

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