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Кремль уточнил повестку итогового заседания Госсовета с Путиным

15:21
  • вторник
  • 26 декабря 2023

Оно запланировано на 27 декабря

Президент России Владимир Путин на заседании Государственного совета 27 декабря подведет итоги Года педагога и наставника. Об этом рассказали в администрации главы государства.

В пресс-службе Кремля уточнили, что предстоящее мероприятие будет посвящено укреплению роли педагога и наставника. Участники встречи расскажут о мерах, повышающих авторитет профессии учителя, и обсудят актуальные проблемы развития института наставничества.

Доклады по этим вопросам представят глава Минпросвещения Сергей Кравцов и председатель комиссии Госсовета по направлению "Образование", губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Российские власти уделяют особое внимание институту наставничества и его развитию, а 2023 год был объявлен в стране Годом педагога и наставника. Путин подчеркивал, что "вопросы обучения, наставничества – это всегда обращение к будущему", особенно велика роль педагога в создании единства внутри страны.

18 декабря президент встречался с победителями и наставниками всероссийского чемпионата "Профессионалы". На наставников возложена особая миссия — заметить, аккуратно направить, заинтересовать в профессии. Владимир Путин указывал, что в высшей степени важно, чтобы процесс подготовки высококлассных специалистов был тесно связан с рынком труда и с работодателями.

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