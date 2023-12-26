Финляндия запретила россиянам писать Санта-Клаусу

Письма из России в Лапландию не доходят

Граждане России не смогут написать бумажное письмо Санта-Клаусу в Лапландию. В МИД Финляндии напомнили, что в апреле 2022 года Финская почтовая служба приостановила все перевозки писем и посылок между Россией и Финляндией, а также между Белоруссией и Финляндией.

В финском МИД пояснили, что мера будет действовать до дальнейшего уведомления. Основание для такого решения – "исключительные обстоятельства в соответствии с соглашениями Всемирного почтового союза", говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. В то же время, отметили в МИД, каждый волен написать Санта-Клаусу – и отправить письмо по электронной почте.

Йоулупукки - финский Дед Мороз - живет в провинции Лапландия неподалеку от городка Рованиеми. Там же расположено Главное почтовое отделение Санта-Клауса - единственное официальное отделение почты Санты в стране, пишет "Лента.ру".

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