Задержана мэр Кургана Елена Ситникова

Ее назначили на этот пост в 2021 году

Правоохранители задержали мэра Кургана Елену Ситникову – сейчас в городской администрации проходят обыски, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на анонимный источник.

По данным РБК, следователи приехали в администрацию города и увезли чиновницу в неизвестном направлении. Наиболее вероятная причина задержания Ситниковой – крупный пожар в Смолино 7 мая 2023 года.

Елена Ситникова возглавила областной центр 7 июля 2021 года. До этого чиновница занимала пост заместителя главы Кургана и руководила департаментом социальной политики региона.

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