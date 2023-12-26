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Путин и главы стран СНГ посетили "Царское Село"

18:04
  • вторник
  • 26 декабря 2023

Лидеры стран Содружества прошлись по залам Екатерининского дворца

Неформальный саммит глав стран СНГ стартовал сегодня в Санкт-Петербурге. Владимир Путин традиционно проводит его накануне Нового года.

В начале встречи российский президент предложил коллегам из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана пообщаться не за столом переговоров, а во время экскурсии по дворцово-парковым комплексам Северной столицы. Лидеры стран Содружества посетили музеи-заповедники "Павловск" и "Царское село", прошлись по залам Екатерининского дворца, сделали фото на память на фоне новогодней ели. А также планируют побывать в Петергофе.

Высоких гостей встречали колядками, костюмированными шоу и театрализованными представлениями. Во время праздничной и культурной программы Владимир Путин поприветствовал рукопожатием коллег и со многими успел обменяться теплыми приветствиями.

На полях саммита провели переговоры Александр Лукашенко и Ильхам Алиев. Президент Азербайджана впервые после событий в Нагорном Карабахе встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Они поприветствовали друг друга рукопожатием. Главная беседа лидеров пройдет в Константиновском дворце в Стрельне.

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