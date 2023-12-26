Рекордно низкое давление для 26 декабря зафиксировано в Москве

Прежний рекорд принадлежал 26 декабря 1975 года

Атмосферное давление в Москве опустилось до 724,6 миллиметра ртутного столба и установило новый рекорд — это самый низкий показатель для 26 декабря. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как уточнил эксперт, до этого наиболее низкое атмосферное давление для 26 декабря регистрировали в 1975 году, сообщает РИА Новости.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупредил в своем Telegram-канале, что атмосферное давление после рекордно низких значений подрастет. К вечеру показатель составит 733 миллиметра ртутного столба, что, тем не менее, по-прежнему ниже нормы.

Ранее метеорологи отмечали, что аномально теплая для предновогодних дней погода идет в Москву. В субботу, 30 декабря, термометры покажут плюс три градуса. По прогнозам синоптиков, погода останется нестабильной до Нового года.

Пока в Москве действует "желтый" уровень погодной опасности из-за гололедицы. Период действия предупреждения — до 21:00 четверга, 28 декабря, следует их прогностической карты на официальном сайте Гидрометцентра.

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