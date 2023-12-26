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Экс-губернатор Белых может выйти на свободу в 2024 году

16:10
  • вторник
  • 26 декабря 2023

Сегодня суд освободил политика от наказания

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых может выйти на свободу в следующем году. Об этом телеканалу РЕН ТВ рассказал его адвокат Андрей Грохотов.  

Обвинение запросило 12 лет для бывшего главы Кировской области Белых
Экс-губернатор Белых освобожден от наказания за превышение полномочий

По словам адвоката, бывшему губернатору зачли два года пребывания под арестом в приговор по первому уголовному делу, который был вынесен еще в 2018 году – в связи с этим срок его заключения заканчивается в следующем году.

Сегодня суд освободил бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых от наказания по делу о превышении полномочий. Причиной для уголовного преследования политика стали махинации с кредитными деньгами. По версии следствия, в 2015 году Белых присвоил часть денег, выделенных АО "Кировская региональная ипотечная корпорация". Сторона обвинения оценила ущерб от действий чиновника в 200 миллионов рублей.  

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