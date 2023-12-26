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SHAMAN признали угрозой для национальной безопасности Украины

16:45
  • вторник
  • 26 декабря 2023

В реестр внесли актера Алексея Кравченко

Российский певец Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов) был внесен в список лиц, представляющих угрозу для национальной безопасности Украины. Соответствующая информация появилась на официальном сайте украинского министерства культуры.

Александр Якушев поддержал выдвижение Путина на выборы в 2024 году
Shaman стал доверенным лицом Путина

По данным ведомства, 32-летний автор хита "Я русский" попал в реестр еще 6 ноября 2023 года – он находится под 53-м номером.

В "черный список" был добавлен российский актер театра и кино Алексей Кравченко. Звезду фильма "Иди и смотри" внесли в список летом текущего года.   

25 декабря известный широкой аудитории под псевдонимом Shaman Ярослав Дронов в преддверии президентских выборов стал доверенным лицом действующего главы государства Владимира Путина. Выборы президента России будут проходить с 15 по 17 марта 2024 года.

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