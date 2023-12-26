Мэра Кургана Елену Ситникову обвинили в халатности

Ее ограничили в определенных действиях

Мэр Кургана Елена Ситникова стала фигурантом уголовного дела о халатности, повлекшей смерть двух и более лиц – суд избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщает ТАСС со ссылкой на Курганский городской суд.

Следователи задержали Елену Ситникову сегодня во время совещания в городской администрации. По данным СМИ, наиболее вероятная причина задержания чиновницы – крупный пожар в Смолино 7 мая текущего года.

Ситникова возглавила областной центр 7 июля 2021 года. До этого она занимала пост заместителя главы Кургана и руководила департаментом социальной политики региона.

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