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В России проходит сбор рассказов об участниках СВО

17:17
  • вторник
  • 26 декабря 2023

Срок - до 31 января

В России до 31 января 2024 года в рамках проекта "Героями не рождаются. Наши дни!" проходит сбор рассказов об участниках СВО, их героизме, межнациональной дружбе для сборника "Героями не рождаются. Zа Родину!".

Проект организован Департаментом национальной политики и межрегиональных связей города Москвы совместно с Некоммерческим фондом "Международных интеграционных технологий" и направлен на сплочение граждан нашей страны разных национальностей вокруг важнейших событий, связанных с проведением специальной военной операции, формирование у подрастающего поколения и молодежи нравственных ценностей и патриотизма, осознанной необходимости защиты Родины, укрепления силы духа и воспитания мужества на примерах служения Отечеству участников СВО.

Рассказы можно отправить на электронную почту zarodinu240222@mail.ru. При отправке письма необходимо указать имя и фамилию автора рассказа или авторского коллектива и контактные данные для обратной связи.

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