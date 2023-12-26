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Средства ПВО сбили два украинских Су-24 за сутки

17:34
  • вторник
  • 26 декабря 2023

Российским военным удалось уничтожить 24 БПЛА ВСУ

Средствами противовоздушной обороны были сбиты два украинских самолета Су-24, сообщает Минобороны России.

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ВСУ за сутки потеряли до 380 бойцов на двух направлениях

По данным ведомства, системы ПВО ВС России ликвидировали два бомбардировщика ВСУ в Николаевской и Днепропетровской областях. За сутки на территории региона было уничтожено 24 украинских БПЛА и перехвачено пять реактивных снарядов HIMARS.

25 декабря подразделения группировки войск "Центр" уничтожили до 380 бойцов ВСУ на Красно-Лиманском и Донецком направлениях. За сутки ВС России удалось вывести из строя восемь бронеавтомобилей и несколько гаубиц.

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