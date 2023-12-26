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Россия объявила в розыск командующего ВВС Украины Олещука

18:02
  • вторник
  • 26 декабря 2023

Вчера СК обвинил главу ГУР Буданова в совершении 104 преступлений

Командующий ВВС Украины Николай Олещук объявлен в розыск в рамках уголовного дела. В МВД России не уточнили, по какой именно статье ведется розыск украинского военного.  

Россия объявила в розыск главу украинской военной разведки Буданова
В Москве заочно арестовали главу ГУР Украины Буданова

25 декабря СК России обвинил главу ГУР Украины Кирилла Буданова в совершении 104 преступлений на российской территории. В частности, начальника украинской разведки подозревают в организации теракта на Крымском мосту в 2022 году. В связи с этим столичный суд арестовал военного и объявил его в федеральный розыск.  

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