Залужный опроверг слова Зеленского об увеличении числа мобилизуемых

Никто к президенту с такой просьбой не обращался

Заявления президента Украины Владимира Зеленского об увеличении армии на 500 тысяч человек в рамках новой мобилизационной кампании не соответствует действительности. Об этом в интервью новостному телеканалу "Рада" сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По словам военного, чиновники из Генерального штаба ВСУ не обращались к президенту страны с подобными просьбами.

19 декабря 2023 года президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга рассказывал о просьбах начальника Генерального штаба ВСУ Валерия Залужного увеличить численность украинской армии на 500 тысяч человек в рамках новой мобилизационной кампании. Между тем политик отмечал, что мобилизация подобного масштаба обойдется бюджету страны в 13 миллиардов долларов.

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