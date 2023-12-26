В Германии не нашли оснований для увеличения помощи Киеву

Предпосылок для увеличения объемов военных поставок нет

Предпосылок для существенного увеличения финансовой и военной помощи Киеву со стороны Берлина нет. Об этом в интервью новостному телеканалу NTV рассказал глава Минфина Германии Кристиан Линднер.

Глава ведомства подчеркнул, что власти ФРГ обеспечивают практически половину всей поставляемой ВСУ помощи. По его словам, Берлин не только поставляет украинской армии вооружения, но и продолжает оказывать Киеву финансовую поддержку, передает телеканал РЕН ТВ.

Специалисты Минфина Украины ранее сообщали, что за неполный 2023 год расходы государственного бюджета страны на безопасность и оборону превысили 1,5 триллиона гривен. Преимущественно эти средства направлялись на выплату жалований для украинских военнослужащих и сотрудников силовых ведомств.

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