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В Германии не нашли оснований для увеличения помощи Киеву

19:05
  • вторник
  • 26 декабря 2023

Предпосылок для увеличения объемов военных поставок нет

Предпосылок для существенного увеличения финансовой и военной помощи Киеву со стороны Берлина нет. Об этом в интервью новостному телеканалу NTV рассказал глава Минфина Германии Кристиан Линднер.

Расходы Украины на оборону в 2023 году превысили 1,5 трлн гривен
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Глава ведомства подчеркнул, что власти ФРГ обеспечивают практически половину всей поставляемой ВСУ помощи. По его словам, Берлин не только поставляет украинской армии вооружения, но и продолжает оказывать Киеву финансовую поддержку, передает телеканал РЕН ТВ.

Специалисты Минфина Украины ранее сообщали, что за неполный 2023 год расходы государственного бюджета страны на безопасность и оборону превысили 1,5 триллиона гривен. Преимущественно эти средства направлялись на выплату жалований для украинских военнослужащих и сотрудников силовых ведомств.  

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