ВСУ использовали город для нанесения ударов по Донецку

Украинская армия утратила контроль над населенным пунктом Марьинка. Об этом во время брифинга сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По словам военного, подразделения ВСУ отступили от западных границ стратегически важного населенного пункта – солдаты окопались в других местах, передает телеканал РЕН ТВ.

25 декабря глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину о полном освобождении города Марьинка в ДНР. Власти Украины на протяжении десяти лет использовали этот населенный пункт для нанесения ударов по Донецку.

Журналисты издания NYT отмечали, что освобождение российскими военными города Марьинка – результат провального контрнаступления ВСУ. Они подчеркивали, что провал наступательных действий Украины привел к переходу стратегической инициативы к ВС России.

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