Путин сообщил о планах расширить расчеты в нацвалютах между странами СНГ

Это поможет странам СНГ укрепить свой суверенитет

Неформальный саммит глав стран СНГ стартовал сегодня в Санкт-Петербурге. Владимир Путин традиционно проводит его накануне Нового года. Обсуждать важные темы, в том числе международные вопросы, лидеры начали еще во время экскурсий по музеям-заповедникам Северной столицы. Обращаясь к коллегам на официальной встрече, российский президент отметил, что за последние 10 месяцев товарооборот между странами Содружества составил почти 84 миллиарда долларов. И напомнил - в следующем году председательство в организации перейдет от Кыргызстана России.

Кортеж Владимира Путина прибывает в бывшую летнюю резиденцию императора Павла I. Сейчас это музей-заповедник "Павловск". Именно отсюда стартует культурная программа ставшего уже традиционным неформального саммита СНГ. Высокие гости съезжаются один за другим.

Главы Казахстана и Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Президент Киргизии - на личном белом "Аурусе". Такого нет больше ни у кого. Российский лидер каждого коллегу встречает лично. Настроение у всех приподнятое. В том числе и у премьер-министра Армении.

Никол Пашинян пропустил последние саммиты ОДКБ и СНГ. В прессе это даже называли бойкотом объединения. Но вот армянский лидер в России. Накануне участвовал в саммите лидеров ЕВРАЗЭС. А сегодня - неформальная встреча. Общение в дружеской обстановке с коллегами. И увлекательная экскурсия.

Убранство спальни, разграбленной немцами в Великую Отечественную, восстанавливали буквально по крупицам. Вернули старинный мебельный гарнитур. Или, например, этот уникальный туалетный прибор, выпущенный сербской королевской фарфоровой мануфактурой.

Главам государств показывают также макет Павловского вокзала. В свое время это была конечная остановка Царскосельской железной дороги. Использовали станцию ещё и как публичный концертный зал.

А это уже Екатерининский дворец в Царском селе. Здесь к экскурсии присоединяется президент Азербайджана. И вот он, без преувеличения, исторический момент: первая встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна после исхода армян из Карабаха. Жмут друг другу руки.

Лидерам показывают Картинный зал. Белую парадную гостиную. И, конечно, легендарную Янтарную комнату. Предновогодний коллективный снимок у наряженной к празднику елки - и снова в путь. Следующая точка - Петергоф. Внимание высоких гостей привлекает Гурьевский сервиз. Каждая тарелка - с индивидуальным рисунком. Сюжеты разные, однако все посвящены народам, населявшим Российскую империю в XIX веке.

Из Петергофа - в Стрельну. К переговорам за круглым столом в Константиновском дворце присоединяется уже и президент Белоруссии. Открывая эту часть саммита, Владимир Путин подчеркивает: движение вперед невозможно в беспамятстве. Важно помнить и чтить свое прошлое.

"Не случайно мы с вами сегодня прошлись по исторической части нашего единого когда-то государства. Самое тесное сотрудничество участников содружества по-прежнему востребовано, особенно в вопросах борьбы с фальсификацией истории и героизацией нацизма", - отметил Путин.

Обсудили и экономическое взаимодействие. Ведется активная работа по переходу на расчёты в национальных валютах. Российский лидер уверен: это поможет странам СНГ укрепить свой суверенитет, а также нарастить товарооборот с соседями.

"В уходящем году товарооборот между нашими странами продемонстрировал устойчивый рост. По данным за 10 месяцев, он увеличился на 2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,7 млрд долларов", - сообщил Путин.

В следующем году, сообщает Путин, председательство в СНГ перейдет от Киргизии к России. И планы у Москвы амбициозные. Более 150 совместных мероприятий. Главная цель которых, особо подчеркивает президент в конце, сохранить и приумножить тесные связи внутри содружества. Еще больше укрепить отношения, которые всегда должны основываться на принципах взаимного уважения и добрососедства.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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