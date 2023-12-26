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Мишустин: Россия должна сформировать свою индустрию космических сервисов

22:30
  • вторник
  • 26 декабря 2023

Наша страна обладает значительным заделом по ряду направлений в сфере космоса

Россия должна сформировать собственную развитую индустрию космических сервисов, чтобы вернуться на ведущие мировые позиции в этой отрасли. Об этом заявил сегодня глава кабмина Михаил Мишустин на профильной сессии.

В трёхлетнем бюджете на финансирование космической сферы предусмотрено более 240 миллиардов рублей ежегодно. Премьер отметил, что отрасль имеет важнейшее значение для решения задач как в экономике, так и в социальной сфере.

От состояния дел в секторе зависит достижение страной технологического суверенитета. Сейчас в приоритете - обеспечение серийного производства космических аппаратов, объединение ресурсов государства и частного капитала, помощь молодым учёным и развитие экспорта.

"Россия обладает значительным заделом по целому ряду направлений в сфере космоса. Это очень хорошая база для активизации фундаментальных исследований и перехода на новый уровень создания техники для строительства многоспутниковых группировок", - заявил Мишустин.

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