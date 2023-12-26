Вице-премьер Григоренко исполнил мечту 10-летнего мальчика

Он хотел попасть на хоккейный матч ЦСКА

До Нового года остаётся суть меньше недели, а значит еще есть время поучаствовать в благотворительной акции "Ёлка желаний". И совершить маленькое чудо - сделать подарки детям, которые особо нуждаются в поддержке.

В Доме правительства несколько шаров с такой ёлки снял министр спорта. Олег Матыцин пообещал исполнить просьбу Егора из Москвы и подарить ему лыжи, а для Антона из Ижевска устроить встречу со спортивным комментатором Романом Скворцовым.

Зампред правительства Александр Новак подарит Кириллу из Москвы теннисный стол. Первый вице-премьер Андрей Белоусов снял с елки два шара. Андрей из Нижегородской области попросил футбольные бутсы, а Алексей из Таганрога - палатку.

Мечту Аделины из Вологды о телескопе пообещал исполнить глава Минстроя Ирек Файзуллин, а София из Москвы получит от него подарок-сюрприз.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко уже исполнил мечту 10-летнего Артема. Он очень хотел попасть на хоккейный матч ЦСКА и пообщаться со спортсменами. Мальчик посмотрел игру, побывал в судейской, а после матча познакомился с игроками и сделал с ними фотографии на память.

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