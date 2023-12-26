Головин оценил призыв Карпина к игрокам уезжать в Европу

Переезд гарантирует профессиональный рост футболиста

Полузащитник "Монако" Александр Головин прокомментировал призыв главного тренера сборной России Валерия Карпина к молодым футболистам уезжать в Европу. По его словам, отъезд за границу является необходимым условием для профессионального роста спортсмена.

"Он же имел в виду уехать, чтобы поднять свой футбольный уровень", - пояснил Головин, чьи слова приводит "Лента.ру".

12 сентября 2023 года главный тренер национальной сборной по футболу Валерий Карпин публично призывал российских игроков уезжать в топ-клубы Европы. Между тем бывший нападающий "Зенита" Андрей Аршавин отмечал, что трансферы молодых спортсменов за границу зачастую не имеют смысла.

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