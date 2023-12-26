ВС России получили более 20 млн боеприпасов в 2023 году

Армии передали 250 вертолетов и самолетов

За текущий год ВС России получили более 20 миллионов единиц боеприпасов, сообщает РИА Новости со ссылкой на материал, опубликованный Министерством обороны.

По данным агентства, в 2023 году российская армия получила от Минобороны 250 вертолетов и самолетов, 57 надводных кораблей и 617 тысяч единиц оружия и экипировки. При этом для средств противовоздушной обороны было поставлено порядка семи тысяч управляемых ракет.

25 декабря президент оружейного концерна "Калашников" сообщил о прибытии первой партии модернизированных БПЛА "Куб". Он отмечал, что новая партия орудий изготовлена в соответствии с требованиями заказчика – Минобороны России.

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