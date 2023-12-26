Борисов: Испытания ракетного комплекса "Союз-2" завершены

Запуск ракеты-носителя "Ангара-А5" запланирован весной 2024 года

Цикл летных испытаний ракетного комплекса "Союз-2" полностью завершен. Об этом в интервью новостному телеканалу "Россия 24" сообщил генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов.

Глава государственной корпорации отметил, что первый запуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Восточный запланирован весной 2024 года. По его словам, стартовый комплекс для запуска ракеты готов "практически на 100%".

26 ноября 2023 года сотрудники Минобороны России опубликовали кадры успешного запуска ракеты-носителя "Союз-2.1Б". Запуск ракеты был реализован с космодрома Плесецк.

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