Избивший актера Павла Прилучного мужчина получил условный срок

Его приговорили к трем годам условно

Ленинградский районный суд приговорил к трем годам лишения свободы условно мужчину, избившего актера Павла Прилучного, сообщает корреспондент телеканала РЕН ТВ из зала суда.

По данным следствия, 21 ноября 2020 года подсудимый во время пребывания в одном их ночных заведений города Калининград ударил 36-летнюю звезду сериала Закрытая школа в область головы. Актер получил травмы средней тяжести – в частности, медики диагностировали у него перелом основания черепа.

15 декабря 2023 года актриса Агата Муцениеце отказалась от иска к своему бывшему супругу Павлу Прилучному о взыскании алиментов на содержание двоих общих детей.

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