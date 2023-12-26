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Избивший актера Павла Прилучного мужчина получил условный срок

21:39
  • вторник
  • 26 декабря 2023

Его приговорили к трем годам условно

Ленинградский районный суд приговорил к трем годам лишения свободы условно мужчину, избившего актера Павла Прилучного, сообщает корреспондент телеканала РЕН ТВ из зала суда.

Агата Муцениеце отозвала иск к Прилучному о взыскании алиментов
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По данным следствия, 21 ноября 2020 года подсудимый во время пребывания в одном их ночных заведений города Калининград ударил 36-летнюю звезду сериала Закрытая школа в область головы. Актер получил травмы средней тяжести – в частности, медики диагностировали у него перелом основания черепа.

15 декабря 2023 года актриса Агата Муцениеце отказалась от иска к своему бывшему супругу Павлу Прилучному о взыскании алиментов на содержание двоих общих детей.

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