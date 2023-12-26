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Профильный комитет парламента Турции одобрил заявку Швеции в НАТО

22:08
  • вторник
  • 26 декабря 2023

В ближайшее время документ будет рассмотрен представителями Генассамблеи страны

Члены комитета по международным делам парламента Турции одобрили ратификационный протокол о присоединении Швеции к НАТО, сообщает новостной телеканал TRT Haber.  

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По данным СМИ, документ будет рассмотрен представителями Генеральной ассамблеи Турции. Точная дата рассмотрения протокола остается неизвестной. Однако, согласно законодательству, рассмотрение того или иного вопроса возможно лишь по истечении 48 часов с момента одобрения документа членами профильного комитета.   

23 октября 2023 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внес на рассмотрение в парламент протокол о присоединении Швеции к НАТО. На сегодняшний день протокол о вступлении Стокгольма в военно-политический блок ратифицировала 31 страна. При этом лишь два государства до сих пор его не одобрили – Турция и Венгрия.   

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