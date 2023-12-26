Профильный комитет парламента Турции одобрил заявку Швеции в НАТО

В ближайшее время документ будет рассмотрен представителями Генассамблеи страны

Члены комитета по международным делам парламента Турции одобрили ратификационный протокол о присоединении Швеции к НАТО, сообщает новостной телеканал TRT Haber.

По данным СМИ, документ будет рассмотрен представителями Генеральной ассамблеи Турции. Точная дата рассмотрения протокола остается неизвестной. Однако, согласно законодательству, рассмотрение того или иного вопроса возможно лишь по истечении 48 часов с момента одобрения документа членами профильного комитета.

23 октября 2023 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внес на рассмотрение в парламент протокол о присоединении Швеции к НАТО. На сегодняшний день протокол о вступлении Стокгольма в военно-политический блок ратифицировала 31 страна. При этом лишь два государства до сих пор его не одобрили – Турция и Венгрия.

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