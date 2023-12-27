Российская ПВО сбила дроны ВСУ под Белгородом и Ростовом

О сбитом дроне также ранее сообщал глава Ростовской области

Очередные попытки киевского режима атаковать объекты на российской территории пресекли минувшей ночью силы противовоздушной обороны. Сбито два беспилотных летательных аппарата, сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в военном ведомстве, дежурными средствами ПВО два украинских БпЛА уничтожены над территориями Белгородской и Ростовской областей. О сбитом над Ростовской областью дроне ранее сообщал глава региона Василий Голубев. Губернатор отметил, что последствия падения беспилотника уточняются.

ВСУ едва ли не ежедневно запускают беспилотники в направлении Москвы. Так, днем 22 декабря российская ПВО перехватила четыре украинских дрона над Калужской областью.

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