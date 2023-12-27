Путин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником

Россия гордится специалистами ведомства, подчеркнул президент

Российский лидер Владимир Путин в среду, 27 декабря, поздравил сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций с профессиональным праздником. Глава государства подчеркнул, что вся страна по праву гордится военнослужащими, сотрудниками, гражданскими специалистами ведомства.

Президент отметил, что неизменно сотрудники МЧС действуют грамотно и слаженно, не теряя ни минуты, даже в сложнейших условиях, сообщает пресс-служба Кремля.

История вашей службы полна примерами героизма и мужества. И не сомневаюсь, что в этот праздничный день вы обязательно их вспомните, отдадите дань уважения своим легендарным предшественникам, которые не раз с честью выходили из трудных испытаний. И сегодня российские спасатели делом подтверждают высокий статус и авторитет ведомства.

Сотрудники МЧС рискуют своей жизнью, выполняя служебные обязанности во время спецоперации. 22 декабря в Донецке пять спасателей министерства пострадали при атаке Вооруженных сил Украины, они попали в больницу.

Помогают сотрудники МЧС и в других ситуациях. Во Владимирской области они вытащили из реки Судогда собаку, которая провалилась под лед и из последних сил просила о помощи.

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