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Глава "Газпрома" пообещал полную газификацию России к 2030 году

08:39
  • среда
  • 27 декабря 2023

Задача выполнена уже на 89%

Задача по полной газификации России там, где это технически реализуемо, к 2030 году будет "абсолютно точно" выполнена. Такое заявление сделал во вторник, 26 декабря, глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Миллер напомнил, что соответствующую задачу поставил российский лидер, и рассказал, что по состоянию на начало 2024 года уровень газификации будет составлять 89%.

В 2023 году было газифицировано более 400 населенных пунктов, построено 2,9 тысячи километров магистральных газопроводов, цитирует руководителя "Газпрома" пресс-служба Кремля.

В ноябре глава кабмина Михаил Мишустин рассказал, что правительство упростило получение государственной поддержки для льготников в рамках программы социальной газификации. Размер субсидии превышает 100 тысяч рублей, но не всегда этих денег хватает на первый взнос за проведение газа по участку. Власти упростили порядок повторного обращения за помощью.

При этом Владимир Путин подчеркивал, что российский топливно-энергетический комплекс чувствует себя уверенно, несмотря на откровенно враждебные действия ряда стран, незаконные и бесконечные ограничения. Поэтому программа газификации России будет продолжена до успешного завершения.

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Алексей Миллер
Алексей Миллер
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