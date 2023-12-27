Герои среди нас: российские спасатели отмечают профессиональный праздник

С момента создания МЧС были спасены более трёх миллионов человек

Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником российских спасателей. Президент поблагодарил за работу действующих сотрудников и ветеранов МЧС, а также отметил важную роль ведомства в комплексном обеспечении безопасности страны и ее граждан, в том числе в новых субъектах Российской Федерации. Президент также отметил профессионализм и самоотверженность, которые сотрудники МЧС проявляют при выполнении поставленных задач. С момента создания службы были спасены более трёх миллионов человек, профессиональный праздник российские спасатели отмечают в 33 раз.

Спасатель Антон Соколов показывает, что осталось от его шлема после одного из самых страшных пожаров, который пришлось тушить. Апрель 21-го, в Петербурге вспыхнула огромная старая фабрика. Помещения были сданы в аренду, внутри десятки людей, всех к счастью успели вывести. Отряд спасателей шел последним, уже спускались с пятого этажа, когда внизу произошел резкий выброс пламени, так называемое факельное горение. Их было трое в том огненном плену. Антона Соколова и Бориса Стариковского нашли коллеги, вынесли. Потом - многодневная кома, недели реанимации, месяцы восстановления. Казалось бы, естественная мысль после такого - уйти из профессии. Но оба сейчас снова на боевом дежурстве, не смогли иначе. Их третий товарищ, Илья Белецкий, тогда, увы, погиб. И в МЧС пришла его сестра Яна.

"Я пришла в МЧС после гибели брата, потому что решила, что мне нужно продолжать его дело. Зов сердца был. Мне нужно продолжать его дело", - говорит Яна Белецкая, радиотелефонист 53 пожарно-спасательной части Санкт-Петербурга.

Сотрудников МЧС уважительно называют людьми особой закалки и героями среди нас. А они скромно говорят: мы просто выполняем свою работу. Их спрашивают почему, находясь в смертельной опасности, они не боятся инстинктивно за свою жизнь, а бросаются спасать чужую? А они просто отвечают: нет времени думать об этом.

"У меня отец пожарный. В архангельской области. Там, где я родился. И перед глазами был пример. Пример пожарного. Пример мужества, героизма, отдачи себя людям. Помощи, спасению. Наверно от этого все", - говорит Борис Старковский, заместитель начальника 25 пожарно-спасательной части Санкт-Петербурга.



В этом году российские спасатели выехали более чем на 350 тысяч пожаров по всей стране - это почти тысяча возгораний каждые 24 часа. Из огня спасены более 26 тысяч человек. А еще ликвидация последствий непогоды, помощь при ДТП, поиск заблудившихся, спасение на водах. Причем, не всегда людей и не всегда по инструкции - недавно спасали провалившуюся под лед собаку в Орле. Случается, что потом такими "спасенными" пополняются ряды МЧС. Дворнягу Василия нашли слепым щенком рядом с горящим домом в садоводстве Тверской области.

"Стал со временем членом команды. Несет вахту у нас вместе с дневальными по гаражу. В основном постовой на фасаде части, выполняет охранные функции", - говорит Андрей Горюнов, водитель ОП ПСЧ-3 ГУ МЧС России по Тверской области.

В свой день профессиональный праздник они обычно желают друг другу "сухих рукавов". "Рукав" на языке спасателей - это шланг, по которому подается вода для тушения. Ведь если он остался сухим, значит, пожара не случилось.

Анна Морозова, «ТВ Центр».

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