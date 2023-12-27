Собянин рассказал, какие социальные объекты построят в ЗАО

В районе активно идет программа реновации

559 ветхих домов включены в программу реновации в Западном округе столицы. В них проживают больше 100 тысяч москвичей. 35 домов уже построены, еще 21 строится, сообщил Сергей Собянин. Вместе с реновацией жилья развивается и социальная инфраструктура. Так, в Кунцево появилась школа на 825 мест, в Солнцево - детский сад на 250 мест, на улице Раменки - ФОК с двумя бассейнами.

О других социальных объектах в ЗАО - в телеграм-канале мэра.

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