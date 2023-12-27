Минобороны показало кадры работы артиллерии и авиации в зоне СВО

По позициям противника нанесены сокрушительные удары

Кадры боевого применения РСЗО "Торнадо-Г" опубликовало российское Минобороны. На Купянском направлении наши артиллеристы уничтожили опорные пункты и скопление живой силы противника. Эти боевые машины всего за 20 секунд могут выпустить 40 снарядов, против такой атаки системы ПВО противника бессильны. После выполнения боевого задания, расчеты РСЗО "Торнадо-Г" оперативно меняют позиции, чтобы не позволить неонацистам нанести ответный удар.

"Работаем с корректировкой. Все для достижения максимальной точности залпа. Главное - мобильность в нашем деле, в РСЗО, я считаю, потому что собственной брони у нас нет и все решает скорость выполнения задачи. Артиллерия - это всепогодный род войск. Поэтому выбирать не приходится. Если нужна наша помощь, поддержка, то мы выезжаем и отрабатываем", - говорит командир реактивной батареи с позывным "Монолит".

На Краснолиманском направлении сокрушительные удары по военным объектам ВСУ наносит наша авиация. Разведка доложила: все неуправляемые ракеты, выпущенные экипажами штурмовиков СУ-25, успешно поразили цели. Выполнив защитный маневр, летчики отстреливают тепловые ловушки и возвращаются на аэродром базирования, где самолеты сразу же начинают готовить к новым боевым вылетам.



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