Глава "Ростеха" пообещал ВСУ крупные неприятности

У танка "Армата" повысили огневую мощь

Огневая мощь новейшего российского танка Т-14 "Армата" повышается, работы над этим идут в "Ростехе". Глава госкорпорации Сергей Чемезов пообещал, что результат будет скоро, так что ВСУ следует готовиться к самому неприятному.

По словам Чемезова, в будущем "Армата" станет еще более грозным оружием. Продолжаются работы, которые значительно повысят ее потенциал и боевую мощь. Глава "Ростеха" добавил, что сам танк готов давно.

Чемезов напомнил в интервью РИА Новости, что экипаж машины максимально защищен, располагается в корпусе в отдельной броневой капсуле. Танк насыщен новейшими электронными системами, оснащен системой управления огнем следующего поколения. Глава госкорпорации уверен, что уже сейчас "Армата" на голову выше той же израильской "Меркавы", которую позиционировали как сверхзащищенную.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"