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ЕС придумал запасной план финансирования Украины на 20 млрд евро

09:01
  • среда
  • 27 декабря 2023

Выделить 50 млрд евро мешает Венгрия

В Евросоюзе в качестве альтернативы заблокированному четырехлетнему плану выделения Украине 50 миллиардов евро рассматривают альтернативу. Это вариант предоставления Киеву 20 миллиардов евро с использованием структуры долга, рассказали информированные источники.
Расходы Украины на оборону в 2023 году превысили 1,5 трлн гривен

По словам собеседников The Financial Times, данный сценарий предполагает предоставление членами Евросоюза гарантий общеевропейскому бюджету, что позволит Еврокомиссии занять до 20 миллиардов евро на рынках капитала для Киева в 2024 году.

Преимущество данного плана в том, что он не требует участия всех 27 членов ЕС — достаточно нескольких государств с наиболее высокими кредитными рейтингами.

Ранее глава Минфина Германии Кристиан Линднер заявил, что Берлин не усматривает предпосылок для существенного увеличения финансовой и военной помощи Киеву со своей стороны. Политик напомнил, что власти ФРГ и так уже обеспечивают практически половину всей поставляемой ВСУ помощи.

Это высказывание последовало за заявлением главы МИД Украины Дмитрий Кулебы — дипломат убежден, что Киев получит дополнительные 50 миллиардов евро от Евросоюза, несмотря на вето, наложенное Венгрией на предоставление этой помощи.

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