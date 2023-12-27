Гидрометцентр пообещал жителям 11 регионов аномально холодное завершение года

В некоторых регионах морозы будут достигать 47-51 градуса

Свыше десятка российских регионов ожидают сильные морозы под Новый год. Об этом в среду, 27 декабря, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как уточнил метеоролог, в Северо-Западный федеральный округ и на Дальний Восток придет холодная погода, сообщает ТАСС.

В Архангельской области 29-31 декабря температура будет на 7-11 градусов ниже нормы — минимальные значения до 25 мороза, в Мурманской области — морозы до 18-24 градусов, что на 7-10 градусов ниже нормы, в Коми, Вологодской области — морозы до 22-25 градусов 30 и 31 числа, что на 8-10 градусов ниже нормы.

При этом в Якутии ожидаются морозы до 51 градуса, в Магаданской области — до 47 градусов, на Чукотке — до 48 градусов, на Камчатке — до 36 градусов, в Хабаровском крае — до 44 градусов, на Сахалине — до 27 градусов, в Амурской области — до 41 градуса.

Это необычно холодная и опасная погода. Жители этих регионов точно встретят Новый год в домашней атмосфере, выходить на улицу в такие морозы желания обычно нет.

Ранее метеорологи отмечали, что аномально теплая для предновогодних дней погода идет в Москву. В субботу, 30 декабря, термометры покажут плюс три градуса. По прогнозам синоптиков, погода останется нестабильной до наступления Нового года.

При этом руководитель прогностического центра "Mетео" Александр Шувалов отметил, что в последние 20 лет в 70% случаях погода на Новый год стоит относительно теплая.

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