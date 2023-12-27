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Парламент Абхазии утвердил передачу России госдачи "Пицунда"

08:59
  • среда
  • 27 декабря 2023

Решение принято на фоне протестов общественности

Соглашение о передаче России госдачи "Пицунда" ратифицировал парламент Абхазии. Решение депутаты принимали на фоне протестов общественности, не согласной с некоторыми формулировками документа. О его ратификации сообщил собравшимся у здания спикер парламента Абхазии Лаша Ашуба.

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Собравшиеся выступали против ратификации соглашения без внесения в него поправок. Возмущение общественности вызывали указанные в соглашении координаты, а также пункт о возможности передачи объекта третьим лицам.

Как сообщил Ашуба, в результате проведенных переговоров и консультаций компромиссное решение было найдено. Спорные моменты были скорректированы – в частности, теперь возможность передачи объекта третьим лицам исключена. По словам спикера, депутатам в процессе пришлось принять три дополнительных закона, передает ТАСС.

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