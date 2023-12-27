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Дроны помогли бойцам группировки "Запад" отразить атаки ВСУ

09:39
  • среда
  • 27 декабря 2023

Помогла и артиллерия

Беспилотник помог военнослужащим группировки "Запад" отразить атаку украинских штурмовиков. Дрон выследил штурмовую группу ВСУ на купянском направлении, сообщили в Минобороны России.

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По данным ведомства, бойцы разведывательного подразделения с помощью беспилотников вскрыли передвижение нескольких групп украинских боевиков. Штурмовики ВСУ двигались в сторону российских позиций.

Разведчики передали координаты боевиков на командный пункт. Предупрежденное таким образом мотострелковое подразделение успешно отразило атаку противника. Часть штурмовиков уничтожена огнем ствольной артиллерии.

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