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Новак оценил объем поставок российской нефти в Европу

09:58
  • среда
  • 27 декабря 2023

Основными партнерами России стали Индия и Китай

Россия ожидает, что поставки нефти и нефтепродуктов в Европу по итогам 2023 года составят не более 4-5% от общего объема экспорта. Об этом в среду, 27 декабря, рассказал российский вице-премьер Александр Новак, курирующий в кабмине топливно-энергетический комплекс.
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Как отметил политик в эфире телеканала "Россия 24", прежде в Европу поставлялось совокупно примерно 40-45% нефтепродуктов и нефти от общего объема российского экспорта.

Однако теперь основными партнерами России стали Китай, доля которого выросла примерно до 45-50%, и Индия, в которую раньше почти не было поставок. Общая доля поставок в эту страну за два года составила около 40%, уточнил Новак.

Ранее президент "Транснефти" Николай Токарев рассказал, что Чехия и Словакия по-прежнему хотят получать российскую нефть. Они обратились к Брюсселю с просьбой сохранить объемы поставок российской нефти, потому что "у них реально нет возможности получать нефть в других источниках".

В России при этом структура запасов нефти меняется в сторону более сложных месторождений – только за 2023 год из трудноизвлекаемых запасов было добыто свыше 165 миллионов тонн "черного золота".

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