Вена избрала такой курс, подчеркнул Дмитрий Любинский

Состояние российско-австрийских отношений не может устраивать ни одну из сторон. Такое заявление сделал в среду, 27 декабря, посол России в Вене Дмитрий Любинский.

Дипломат отметил, что "истинный выгодоприобретатель от их упадка находится вовсе не в Вене". При этом вину за разрушение двусторонних отношений он возложил на Австрию, сообщает РИА Новости.

Откровенно недружественный курс Федерального правительства Австрии разрушает выстраивавшийся десятилетиями конструктивный фундамент двусторонних отношений, существенно ограничивает перспективы их реальной нормализации в обозримой перспективе.

Ранее австрийский министр иностранных дел Александр Шалленберг заявил, что Запад не должен отказываться от переговоров с Россией и бояться "сесть за стол переговоров с русскими", поскольку "тенденция копаться в наших собственных эхо-камерах во внешней политике опасна для жизни".

Также австрийский министр предупреждал, что Россия всегда будет соседом Европы, невозможно полностью отказаться от сотрудничества с ней. По этой причине Шалленберг призвал "сохранять чувство меры и прагматизм" в отношении России.

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