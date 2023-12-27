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На Украине рассказали о тактике ВСУ в 2024 году

10:30
  • среда
  • 27 декабря 2023

Больше никаких авантюр

Украина не пойдет в новое контрнаступление на фоне провала предыдущего.
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Об этом сообщил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. В следующем году Вооруженные силы Украины (ВСУ) займут оборонительную позицию или применят тактику отступления для того, чтобы укрепить позиции на взятых территориях.

"Украина сворачивает самоубийственное контрнаступление <…> Наступающий 2024 год они будут планировать как оборонительный вариант без особых авантюр, и это доставит большие проблемы", - сказал экс-премьер (цитата по РИА Новости).

новые мобилизованные люди не будут задействованы в наступлении, отметил Азаров. В противном случае, ВСУ лишатся людей, что "приведет к полной капитуляции".

Ранее в Минобороны России назвали потери Украины в ходе спецоперации. С февраля 2022 года противник потерял 383 тысячи человек, из них 159 тысячи приходятся на контрнаступление украинской армии.

Также ВСУ потеряли 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета и 259 вертолетов, 8,5 тысячи орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня.

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