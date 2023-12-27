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В Совфеде объяснили беспорядки в Абхазии из-за госдачи в Пицунде

10:24
  • среда
  • 27 декабря 2023

Абхазский парламент согласовал ее передачу России

Беспорядки в Абхазии из-за ратификации национальным парламентом документа о передаче государственной дачи в Пицунде России, искусственно организованы извне. Такое заявление сделал в среду, 27 декабря, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
Парламент Абхазии утвердил передачу России госдачи "Пицунда"

У здания парламента Абхазии собралось несколько сотен человек. В целом они ведут себя достаточно спокойно, тем не менее, на месте находятся сотрудники полиции, медицинские работники и военнослужащие.

Карасин напомнил, что речь идет о так называемой сталинской даче, причем соглашение о ее передаче России было подписано еще два года назад, сообщает РИА Новости.

Все остальное — это начинают так называемые друзья бучу организовывать, рядом там находятся кое-какие страны, которые заинтересованы в этом. Очевидно, беспорядки искусственно подогреваются извне.

Отношения России и Абхазии развиваются и крепнут. В октябре сообщалось, что на побережье Черного моря в Абхазии появится новый пункт постоянного базирования Военно-морского флота России. Он необходим для повышения уровня обороноспособности двух государств.

Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба рассказал, что его страна заинтересована в присоединении к Союзному государству России и Белоруссии. Политик подчеркнул, что это полностью соответствует коренным интересам абхазского народа.

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