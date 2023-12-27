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Российский кабмин решил актуализировать нацпроекты

10:40
  • среда
  • 27 декабря 2023

Это сделают к июню 2024 года

Российское правительство актуализирует действующие национальные проекты для их реализации в 2025–2030 годах. Такое поручение дал председатель кабмина Михаил Мишустин по итогам тематического совещания.

Как рассказали в среду, 27 декабря, в пресс-службе кабмина, итоговые предложения по содержанию и предельному объему финансирования обновленных национальных проектов должны быть представлены к началу июня 2024 года. Главными координаторами этой работы станут Министерство экономического развития и Министерство финансов, сообщается на официальном сайте правительства.

В ходе этой доработки особое внимание министерств и ведомств будет уделено решению конкретных задач, непосредственно влияющих на улучшение жизни граждан, и достижению национальных целей развития.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что реализация национальных проектов является для России абсолютным приоритетом. По его словам, "эффективность выполнения правительство демонстрирует очень высокую", при этом "все выполняется своим чередом".

В июле глава государства Владимир Путин обсуждал ход реализации национальных проектов с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Председатель кабмина рассказал, что средний уровень достижения показателей по нацпроектам уже тогда достигал 98,95%.

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